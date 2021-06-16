صرح الأمين العام لحزب الكرامة محمد الداوي، اليوم الأربعاء، بورقلة أن تشكيلته السياسية ستقدم طعونا لدى المجلس الدستوري للنظر في بعض " التجاوزات".

وأوضح الداوي خلال ندوة صحفية نشطها بدار الصحافة "عبد الحميد نجاح" بعاصمة الولاية أن حزب الكرامة سيقدم طعونا لدى المجلس الدستوري للنظر في "بعض الملاحظات والتجاوزات المسجلة خلال تشريعيات 12 جوان"، معربا في ذات الوقت عن "ارتياحه" للنتائج التي حققها حزبه في هذه التشريعيات.

وأشار الداوي أن تشكيلتيه السياسية حصدت مقعدا واحد بالمجلس الشعبي الوطني الجديد "رغم تسجيل تجاوزات ببعض الدوائر الإنتخابية''.

وطالب في هذا الصدد بـ''إعادة التصويت" في تلك الدوائر الإنتخابية ''لإنصاف بعض التشكيلات السياسية المشاركة في هذه التشريعيات''.

وقال أيضا: "كان طموحنا الفوز بأكثر من مقعد في البرلمان سيما بالولايات التي نشطنا فيها تجمعات شعبية لكن هذا لن ينقص من عزيمتنا وإرادتنا في مواصلة الممارسة السياسية والمساهمة في بناء غد أفضل".

وأكد أيضا أن تشكيلته السياسية ستشارك بـ''قوة'' في الإنتخابات المحلية القادمة.