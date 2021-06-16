حقق المنتخب الروسي فوزا ثمينا على نظيره الفنلندي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "غاز بروم" في مدينة بطرسبورغ ضمن منافسات المجموعة الثانية لأمم أوروبا.

ويدين المنتخب الروسي بالفضل في الفوز لنجمه أليكسي ميرانتشوك الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة يسارية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز، حقق المنتخب الروسي أول انتصار له في البطولة الحالية بعد خسارته في مباراته الافتتاحية أمام بلجيكا بثلاثية نظيفة.

وجمعت روسيا ثلاث نقاط وصعدت إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية، متأخرة بفارق الأهداف عن فنلندا التي تغلبت في مباراتها الأولى على الدنمارك بهدف دون مقابل.