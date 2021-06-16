أعلنت مؤسسة ميترو الجزائر اليوم الأربعاء في بيان لها عن استئناف استغلال النقل العمومي عبر الكوابل غدا الخميس.

وجاء في البيان "إثر قرار السلطات العمومية، تُعلم مؤسسة ميترو الجزائر ومؤسسة النقل الجزائري عبر الكوابل مستعملي خدماتها باستئناف الاستغلال التجاري للمصاعد الهوائية بالجزائر ابتداء من 17 جوان 2021".

في هذا الصدد، حرصت مؤسسة النقل الجزائري عبر الكوابل على وضع بروتوكول صحي لتفادي انتشار وباء كوفيد-19.

ويتعلق الأمر بالارتداء الاجباري للقناع الواقي واحترام التباعد الجسدي ووضع المحلول الكحولي تحت تصرف المسافرين وتهوية الفضاءات والتعقيم والتنظيف اليومي للمحطات والمصاعد الهوائية بالإضافة إلى تحديد المسار بداخل و خارج المحطات قصد تسهيل تنقل المسافرين.

ويشير ذات المصدر إلى استغلال 50% من طاقة استيعاب المصاعد الهوائية.