أتى حريقان شبا بإقليم بلديتي تاملوكة وبلخير بڤالمة، خلال اليومين الماضيين، على ما لا يقل عن 104 هكتارات من المحاصيل الزراعية المتمثلة في القمح الصلب واللين والشعير والسلجم الزيتي، مع تسجيل إصابة كهل باختناق بسبب الدخان الكثيف المنبعث من الحريق المهول الذي شب بحقل زراعي في منطقة سلاوة ببلدية تاملوكة أقصى جنوب غربي ڤالمة، حسب الحماية المدنية.

شب الحريق الأول بحقول زراعية من قرية صالح السوفي ببلدية بلخير، حيث أتى على 50 هكتار قمح صلب قائم، 20 هكتار قمح لين قائم، 05 هكتارات شعير وخمسة هكتارات أخرى من السلجم الزيتي.

وقد مكن تدخل مصالح الحماية المدنية للوحدة الرئيسية بڤالمة مُدعمة من مصالح الوحدة الثانوية لدائرة لخزارة، من حماية 500 هكتار من القمح الصلب واللين القائمين، ومنازل ريفية وبيوت بلاستيكية وعتاد فلاحي. وقد شب الحريق الثاني بقرية سلاوة التابعة لبلدية تاملوكة، مخلفا تفحم 20 هكتار قمح لين قائم، 04 هكتارات قمح صلب قائم، إصابة كهل يبلغ 42 سنة بضيق في التنفس، اقتضى إجلاءه ونقله إلى المصالح الاستشفائية بتاملوكة. وقد سخرت مصالح الحماية المدنية في التدخلين، أربع شاحنات إطفاء، سيارتي إسعاف، واستغرقت عملية التدخل في الحريق الأول ثلاث ساعات، وفي الثاني أكثر من ساعة ونصف.

إ. غمري