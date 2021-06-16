أوقفت مصالح الأمن الحضري 11 بوهران شخصا مبحوثا عنه (38 سنة) من طرف الشرطة الدولية "أنتربول" لإدانته بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافدا من طرف محكمة نانسي الفرنسية في 2016 بتهمة الاختطاف.

وقد تورط الموقوف في 11 عملية اختطاف لعناصر في شبكات إجرام ومتاجرة في المخدرات والاعتداء على التراب الفرنسي سنوات 2014 و2015.

وهي القضايا التي تناولتها الصحافة الفرنسية في حينها، وأفادت أيضا أن المقبوض عليه كان لاعبا في فريق لكرة القدم في فرنسا. ولقد اكتشفت مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي 11 بوهران التي نفذت علمية القبض يوم الأحد الماضي في أحد الفنادق الفخمة في المدينة، أثناء القبض على المعني (ف.ف) بأنه كان يتنقل بجواز سفر مزور منذ هروبه إلى الجزائر لتفادي سجنه بفرنسا في قضية الاختطافات وتزوج بوهران.