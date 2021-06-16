في حوار مطوّل خص به موقع "ساو فوت" الفرنسي رد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت عن السؤال الذي يفرض نفسه ويطرح دائما حول إمكانية برمجة مباراة ودية بين المنتخبين الفرنسي والجزائر.

وقال لوغريت: "أنا أشارككم رغبتكم بالكامل، ما زلت أريد أن أفعل ذلك، لكن السياسة تمنعني من القيام بهذا الأمر".

وأضاف: "أريد برمجة اللقاء في الجزائر واللعب هناك، إنها الدولة الوحيدة في العالم التي لا نستطيع لقاءها، لقد استقبلت جياني أنفانتينو وتحدثنا مرة أخرى وقد نذهب معا في يوم من هذه الأيام، لنرى الجانب السياسي والأمني".

وختم: "بالنسبة لنا لا يوجد أي مشكل في مواجهتهم هنا في فرنسا أو أي مكان آخر، نحن مثلا سيمتلئ "إستاد دو فرانس" وسنجني المال هذا ليس مشكلا، لكن أريد أن ألعب هناك ...، هناك فعلا صعوبات بين البلدين لكن الرياضة وكرة القدم خاصة يمكن أن تساعد في الأمور.