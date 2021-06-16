كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية، أنه تم العثور على جثة حيوان في الشحنة التي وصلت إلى ميناء وهران قادمة من فرنسا، كما انفردت بنشره "الخبر" منذ أيام.

وأوضح الوزير أنه وبفضل المراقبة الحقيقية، لمختلف المصالح المعنية وبفضل التحاليل، تم العثور على جثة حيوان داخل شحنة قمح تحمل27 ألف طن من القمح موجهة إلى تعاونيات الحبوب لبعض الولايات الغربية، حيث اتضح خلال تفريغ الحمولة على مستوى ولاية سعيدة، يوم 10 جوان الجاري، العثور على جثة حيوان متعفنة داخل الحمولة.

وأكد الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات ردعية، من خلال استرجاع الكمية، وتعويضها من طرف المصدرين، وتم وضع المورد في القائمة السوداء وتابع الوزير أنه يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك مهما كانت الدولة المصدرة حرصا على صحة المواطن.