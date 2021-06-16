أودعت صباح اليوم إدارة شبيبة الساورة، شكوى قضائية لدى النائب العام لمحكمة المسيلة فيما يخص تعرض الحارس حولي لاعتداء عنيف من طرف اللاعب أكرم دمان ورئيس مڤرة بن ناصر ما بين الشوطين في مقابلة الكأس.

وأفادت اليوم الأربعاء الصفحة الرسمية لنسور الجنوب على الفايسبوك بأن هذا الإجراء جاء لإعادة فتح الملف من طرف لجنة الانضباط للرابطة يوم أمس وترك الملف مفتوحا إلى غاية الاستماع للشهود والخاص بالأحداث التي تعرض لها وفد شبيبة الساورة في مڤرة.

نفس المصدر أكد أن إدارة الفريق سترسل التقرير الطبي الخاص بالحارس حولي الذي تعرض لاعتداء عنيف من طرف الرئيس عز الدين بن ناصر واللاعب أكرم دمان إلى وزارة العدل. وأنهى الحارس حولي موسمه بعدما أجرى عملية جراحية على مستوى الفك السفلي بسبب الكسور التي أثبتتها نتائج فحوصات السكانير، حسبما أكده بيان الفريق.