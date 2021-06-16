حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، من شراء الدجاج المشوي في حالة وضع الدجاج النيئ فوق الدجاج المطبوخ داخل آلة الشوي.

وأوضحت المنظمة في منشور عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، إن أردت شراء دجاج مشوي لاحظ آلة تحمير الدجاج جيدا، وإن وجدت أن التاجر عمد إلى وضع الدجاج النيئ فوق الدجاج الطازج فلا تشتري وأبحث عن محل أخر.

وأضافت، إن الدجاج يمكن أن يحتوي على بكتيريا ضارة للإنسان ألا وهي "السالمونيلا" تسبب في عدّة أعراض (إسهال، غثيان، تقيؤ، حرارة مرتفعة...) تظهر خلال 12 إلى 76 ساعة على من تناوله، يمكن أن يسبب أعراض أخطر عند أصحاب المناعة الضعيفة (الأطفال، الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن) لذا الدجاج يطبخ دائما جيّدا ولا يتناول نصف مطهي كاللّحم.

وفي هذه الحالة الدجاج النيئ الموجود في الأعلى يفقد ماءه خلال الطهي فوق الدجاج المحمّر ما قد يسبب في تلويثه بهذه البكتيريا-كأنكم تناولتم دجاج محمّر مسقي بماء غسل به دجاج نيئ-وتغطيته بالألمنيوم ليست إلا حلّ جزئي لكن الخطر يبقى قائما.

وتابعت أنه من الأفضل أن يوضع الدجاج النيئ في الأسفل والآخر في الأعلى مع ترك مسافة بينهما. وأشارت المنظمة، إلى أن الكثير من الدجاج غير موثوق المصدر ويمكن أن يفلت من الرقابة مع أنه ملوّث لذا يجب تفادي ما قد يسبب الضرر.