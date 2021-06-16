أطلقت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم الأربعاء، دورة تكوينية في مجال الاتصال الداخلي لفائدة أعضاء شبكة مراسليها.

وأفادت سوناطراك في بيان لها عبر صفحتها على الفايسبوك، بأنه "إدراكا منها بأهمية وظيفة الاتصال بسوناطراك ومن أجل ترسيخ الثقافة المؤسساتية، أطلقت مديرية الاتصال دورة تكوينية في مجال الاتصال الداخلي مخصصة لأعضاء شبكة مراسليها".

وتسمح هذه الدورة التي صممت من طرف أكاديمية سوناطراك للمناجمنت، لأعضاء هذه الشبكة "باكتساب المعارف الأساسية في مجال الاتصال وتزويدهم بالأدوات الضرورية لتحقيق النجاح في مهمتهم، كما ستوفر لهم أيضا فضاء للتبادل والتشارك، مما سيدعم ويقوي فيهم روح الشعور بالانتماء إلى الشركة".

وحسب البيان فإنه يشرف على هذه الدورة التكوينية مجموعة من المكونين والخبراء الجزائريين رفيعي المستوى تابعين لسوناطراك ولمدارس وجامعات جزائرية، وستشمل هذه الدورة تكوينا موجها يخص المواضيع التالية: إنشاء وإنتاج المحتوى، الاتصال المؤسساتي الداخلي والرقمي وكذلك اتصال الأزمات.