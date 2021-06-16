كشف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، اليوم الأربعاء، أن حزبه حصد 64 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني وقال "لولا مشاركتنا لما ظهرت قوتنا".

وقال مقري، خلال ندوة صحفية، نشطها حول نتائج تشريعيات 12 جوان، أن هذا النجاح نتيجة تاريخية في التشريعيات، مما أصاب من أسماهم بالخصوم الإيديولوجيين بالحسرة.

وصرح رئيس حركة مجتمع السلم، أنه رغم محاولات تحطيم الحزب والتجاوزات التي شابت العملية الانتخابية إلا أن المحاضر التي أقامتها فرق الرقابة التابعة لحزبه أظهرت تفوق حمس في حين أن المحاضر التي لم نحصل عليها لم تكن لنا نتائج فيها " وهذه "نقطة جوهرية". وأضاف رئيس الحركة "نجاح حركة مجتمع السلم في التشريعيات هو نجاح للجزائر".