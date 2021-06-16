تم اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الشباب والرياضة، التوقيع على اتفاقية رعاية مالية بين شركة متعامل الهاتف النقال موبيليس وفريق شبيبة القبائل المتأهل إلى الدور النصف نهائي لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كأس الكاف) والممثل الوحيد للجزائر في هذه المنافسة.

وأفادت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة أن هذه الاتفاقية المبرمة برعايتها هي رسالة تحفيزية وتشجيعية للاعبي الفريق العريق عشية تنقلهم إلى الكاميرون لخوض مرحلة الذهاب لنصف نهائي كأس الكاف، كما تعد شهادة عرفان للجهود المبذولة من طرف فريق شبيبة القبائل لبلوغ هذا المستوى من المنافسة القارية.

كما تمنى وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك كل التوفيق لممثل الجزائر في كأس الكاف و بالمزيد من الألقاب والتتويجات التي تشرف الراية الوطنية و تعزز السجل الحافل لهذا الفريق العريق.