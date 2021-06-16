تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان من توقيف عشرة أشخاص محل بحث من قبل العدالة والصادرة في حقهم عدة أوامر عدلية لكونهم متورطين في عدة قضايا متعلقة بتكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد، وإخفاء أشياء مسروقة، وكذا السرقة بتوافر ظرفي التعدد، وحيازة ونقل المشروبات الكحولية دون رخصة، وجنحة السرقة والضرب والجرح العمديين بالأسلحة البيضاء، وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة، مع حيازة المخدرات لغرض الاستهلاك، وتبديد أموال مرهونة.

وفي نفس السياق، تمكنت مصالح الشرطة العلمية بواسطة نظام التعرف الآلي على البصمات من توقيف شخص مشتبه فيه بتورطه في قضية السرقة بالكسر من داخل مسكن وظيفي لشخص بأحد أحياء المدينة.

وبالمقابل استرجعت ذات المصلحة مركبة كانت محل سرقة من إحدى الولايات الجنوبية وذلك على إثر دوريات لذات الفرقة أفضت إلى توقيف شخص على متن مركبة محل شبهة من نوع (كادي) فولكسفاغن، وقد بينت التحقيقات المعمقة التي باشرتها ذات الفرقة أن المركبة محل سرقة من ولاية بسكرة. وقد تقديم الجناة أمام العدالة.