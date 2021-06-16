نشرت مجلة CEOWORLD الأمريكية، تقريرها السنوي لأفضل الدول للنساء، حيث تصدرت هولندا التصنيف وحصلت على 99.7 نقطة، بينما كانت السويد في المركز الأول العام الماضي، وتراجعت هذا العام للمركز الثالث.

وبناءً على دراسة استقصائية شملت ما يقرب من 390 ألف امرأة حول العالم، أصدرت المجلة تقريرها السنوي، وقد اعتمدت الدراسة على 9 معايير وهي: المساواة بين الجنسين، النسبة المئوية للمقاعد التشريعية التي تشغلها النساء، الشعور بالأمان للنساء البالغات من العمر 15 عامًا فما فوق خصوصًا أثناء الليل، المساواة في الدخل، الاهتمام بحقوق الإنسان، تمكين المرأة، متوسط سنوات التعليم، الأجر للنساء اللواتي يعملن ويتجاوز عمرهن 25 عامًا، واندماج المرأة في المجتمع.

واحتلت المراكز الخمسة الأولى عالميًا كلًا من هولندا، النرويج، السويد، الدنمارك وفنلندا، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الـ 20. أما الجزائر فقد جاءت في المركز الخامس عربيا وفي المركز 94 عالميا. ومثل العام الماضي جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الأول عربيًا و89 عالميًا برصيد 75.49 درجة، ثم عُمان 75.11 درجة وجاءت في المركز

91 عالميًا، وثالثًا حل الأردن، ورابعًا الإمارات العربية المتحدة، ثم الجزائر، السودان، قطر، الكويت ولبنان في المركز التاسع عربيًا و116 عالميًا.