قال مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم مجيد بوڤرة بأن الوقت مبكر للحديث عن بطولة كأس العرب المقررة بقطر شهر ديسمبر القادم.

" بوﭬـي" تحدث صباح اليوم لوسائل الإعلام لدى وصول بعثة " الخضر" إلى وهران تحسبا لمواجهة المنتخب الليبيري وديا غدا الخميس بملعب وهران الجديد وأكد: "هناك لاعبون في المجموعة ينشطون كأساسيين وهذا مؤشر جيد على وجود إمكانيات لديهم".

وعن قدرة الجزائر على التتويج بلقب كأس العرب أضاف:" من المبكر الحديث عن هذه المنافسة، نحن نعمل من اليوم إلى غاية ذلك الموعد، علينا إيجاد لاعبين في المستوى، حتى نتمكن من تقديم مشوار في المستوى خلال البطولة، العناصر الحالية لها الفرصة والشرف بخوض المباريات رفقة لاعبي المنتخب الأول، عليهم إثبات ذلك بالعمل وعليهم التأكيد أن لديهم مكانة في هذا الفريق".