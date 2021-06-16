أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأربعاء، جدول مباريات "البريميرليج" للموسم الجديد 2021 -2022. وقالت الرابطة، إنه "من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في الثالث عشر من شهر أوت المقبل، على أن ينتهي في الثاني والعشرين من شهر ماي 2022".

ويبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة قوية أمام توتنام، فيما يكرر ليفربول، بداية موسم 2019-2020، بلقاء نورويتش سيتي، ويخوض مانشستر يونايتد وصيف الموسم الماضي مواجهة كلاسيكية أمام ليدز يونايتد. كما سيكون أرسنال على موعد لمواجهة برينتفورد الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي، فيما يلتقي استون فيلا مع واتفورد العائد لأضواء الدوري الإنجليزي. وجاءت مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

برينتفورد -أرسنال

بيرنلي -برايتون

تشيلسي -كريستال بالاس

إيفرتون -ساوثامبتون

ليستر سيتي -ولفرهامبتون

مانشستر يونايتد -ليدز يونايتد

نيوكاسل -وست هام

نورويتش سيتي -ليفربول

توتنام - مانشستر سيتي

واتفورد -أستون فيلا