يشارك عشرة قضاة من العاملين بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي ومن الأقطاب الجزائية المتخصصة، من 15 جوان الجاري إلى 13 جويلية المقبل، في تكوين عالي المستوى عبر الأنترنت، من تنظيم مدرسة الشرطة المالية الإيطالية.

وأفاد، اليوم الأربعاء، بيان لوزارة العدل بأن موضوع هذا التكوين -الذي يندرج في إطار التعاون القضائي الجزائري والإيطالي- يتمحور حول موضوع "المبادئ الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وأضاف ذات المصدر أن هذه الدورة التكوينية ستكون متبوعة بـ "تكوينين" في موضوعين آخرين لفائدة نفس فوج القضاة المشاركين، حيث يتناول الأول "التقنيات الاقتصادية والمالية لاسترداد الموجودات والممتلكات المتعلقة بالجريمة المنظمة"، بينما يتناول التكوين الثاني موضوع "المشروع العالمي حول الجباية والجريمة- تكوين قاعدي"، بالإضافة إلى "تكوين حضوري على مستوى مدرسة الشرطة المالية الإيطالية لاحقا، لفائدة قاضيين اثنين".

وأشار البيان إلى أنه "يتم حاليا إعداد مشـروع اتفاقية التوأمة بين المدرسة العليا للقضاء الجزائرية والمدرسة العليا للقضاء الإيطالية، إضافة إلى التحضير لتنظيم عمليات تكوينية أخرى لفائدة القضاة الممارسين في المجالات ذات الأولوية بين الطرفين".

وذكرت الوزارة بأنه "تم تنظيم ندوة عن طريق التحاضر عن بعد بين المدرستين يوم 3 جوان الجاري للتعريف بالنظامين القضائيين لكلا البلدين، لفائدة الطلبة القضاة الدفعة الـ 26، نشطها متدخلون من كلا الجانبين، إضافة إلى مداخلة سفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بوجليس، الذي أكد أهمية هذا التعاون الذي يعد ثمرة للعمل المشترك ونقطة انطلاق لتعاون ثري في المجال القضائي".