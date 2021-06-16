أكد نادي فياريال الإسباني عن تعاقده الرسمي مع الدولي الجزائري واللاعب السابق لنادي ريال بيتيس، ذلك بعقد مدته أربعة مواسم.

وأفادت اليوم الأربعاء الصفحة الرسمية لنادي " الغواصة الصفراء " على تويتر إنهاءها لإجراءات التعاقد مع عيسى ماندي، الذي سيحمل ألوان الفريق بداية من الموسم القادم.

وأشاد المصدر ذاته بمؤهلات وإمكانيات مدافع الخضر الذي لعب كذلك في صفوف نادي ريمس الفرنسي كما شارك مع الخضر في مونديال 2014 وتوج معهم بنهائيات أمم إفريقيا الأخيرة بمصر.

للتذكير فإن الناخب الوطني جمال بلماضي حث اللاعبين على ضرورة الفصل سريعا في وجهتهم قبل انطلاق تصفيات نهائيات كأس العالم شهر سبتمبر القادم.