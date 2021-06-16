لقي عشريني في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بحي ماغنينغات الشعبي (5 جويلية حاليا) في الأربعاء بالبليدة، مصرعه في جريمة قتل، ارتكبها في حقه جار له من بني جيله.

وقائع الجريمة وحسبما أفاد به شهود عيان لـ " الخبر"، فإن شجارا وقع بين الضحية والجاني، تطور إلى تلاسن حاد، فقد خلاله الجاني أعصابه، ما جعله يُشهر سلاحا أبيضا، ويطعن الضحية بطعنات قاتلة، لم يستطع مسعفون فعل أي شيء.

وتدخل عناصر الأمن للتحري في أسباب الجريمة، والقبض على الجاني.

وتجدر الإشارة إلى أن الحي عرف في سنوات قليلة ماضية، فوضى وحرب شوارع، انتهت إلى التفاهم بين الجيران، وبناء مسجد الصلح والسلام وسط الحي الآهل بما لا يقل عن 2500 نسمة.