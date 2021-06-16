دعت خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية المدية كافة المواطنين لعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة، إضافة إلى تجنب التسوق في وقت الذروة (الظهيرة)، وتقديم الماء للأطفال بكثرة وبانتظام.

وأفادت ذات المصالح في منشور لها عبر صفحتها على الفايسبوك، بالنظر للظروف الجوية السائدة وموجة الحر التي تعرفها ولاية المدية خلال هذه الأيام، فإن المواطنين مدعوون إلى الالتزام ببعض النصائح التي تجنبهم من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة في موسم الصيف ومنها، عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

ومن النصائح التي ترى الحماية المدنية بأنها ضرورية لتفادي مخاطر الصيف هي انتقاء الأوقات المناسبة للتسوق ومراعاة عدم اصطحاب الأطفال إلى الأسواق خلال فترات الذروة (الظهيرة).

وارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص العاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

وشددت ذات المصالح على ضرورة الإبقاء على الغرف باردة باستخدام الستائر أو المواد العاكسة الخارجية على الزجاج، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فيتعين غلق الستائر ذات الألوان الفاتحة، مع الإبقاء أيضا على النوافذ مغلقة لتبقى الغرفة باردة، وفتحها ليلاً عندما يكون الهواء أكثر برودة.

وأخذ حمام عند الإحساس بارتفاع درجة حرارة الجسم. وقد تزيد الحرارة من الأعراض على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، صعوبة في التنفس أو أمراض خطيرة، لذا يتعين على الشخص التأكد من أنه على مقربة من مؤسسة استشفائية إن تطلب الأمر ذلك، وتوخي المزيد من الحذر ليبقى في أجواء البرودة المنعشة.

ودعت الحماية المدنية المواطنين إلى عدم تحميل المآخذ الكهربائية أكثر من طاقتها وذلك بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على مآخذ واحد. وتجنب إشعال النار في مناطق الأعشاب والادغال الجافة والأشجار المثمرة لتفادي نشوب الحرائق. وتفادي السباحة في التجمعات المائية الخطرة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه منعا لوقوع حوادث الغرق التي كثرت في الآونة الأخيرة.