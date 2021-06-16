أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 18 عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، حسبما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 جوان 2021 عدة عمليات، حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 26 تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، 12 قنطارا و38.5 كيلوغراما من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 07 تجار مخدرات وضبطت 11 قنطارا و98 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات وحجز 40.5 كيلوغراما من الكيف المعالج و33856 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 70 شخصا وضبطت 16 مركبة و60 مولدا كهربائيا و20 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بينما تم ضبط 62 قنطارا من مادة التبغ و5196 وحدة من الألعاب النارية و1621 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بسكرة وسطيف والمسيلة. كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 12266 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وعين ڨزام.

من جهتهم، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 167 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الجزائر العاصمة ووهران ومستغانم وتلمسان وعين تموشنت وعنابة وسكيكدة، فيما تم توقيف 96 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والوادي وبشار ووهران وإن صالح وإن أمناس.