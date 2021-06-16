تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والمديرية العامة للغابات خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر، يوم غد الخميس بالمسيلة، في إطلاق "المبادرة الوطنية لتأهيل السد الأخضر" ومشروع اقتراح تمويل صندوق المناخ الأخضر، حسب بيان للمديرية العامة للغابات.

وأوضح المصدر ذاته، أن الوزارة والمديرية العامة للغابات ستشرعان في إطلاق مشروع "TCP/ALG/3803": صياغة اقتراح تمويل صندوق المناخ الأخضر، تحسين مقاومة تغير المناخ في السهول ومناطق الغابات الجافة للسد الأخضر الجزائري"، تحت القيادة المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

ومن بين النتائج المنتظرة من هذا اليوم، إعداد وتقديم تقرير ولائي حول المجهودات المقدمة إضافة إلى الآفاق المستقبلية وخارطة الطريق التي ناقشها وصادق عليها المشاركون طبقا لخصوصيات كل ولاية وكل نظام بيئي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم المحتفل به في 17 جوان من كل سنة، سيكون هذه السنة "مناسبة لتقييم الإنجازات المحققة من طرف القطاع" منذ 25 سنة من توقيع اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة بذلك.