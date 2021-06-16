" في المؤتمر الصحفي لـ "يورو 2020"، حث مهاجم يوفنتوس والبرتغال، كريستيانو رونالدو على التخلي عن المشروبات الغازية وشرب الماء، وكانت توجد أمامه زجاجتي "كوكا كولا" ابعدهما عنه.

طوال حياته، لم يقدم النجم البرتغالي قط أي إعلان عن المشروبات الغازية السكرية. كانت قد استخدمت "بيبسي" صورة له مرة واحدة، ولكن بعد ذلك اضطرت للاعتذار لرونالدو.

وبحسب وسائل إعلام، كان لإيماءة كريستيانو تأثيرا سلبيا على العلامة التجارية، وهي إحدى رعاة المسابقة. حيث تراجعت قيمة أسهم الشركة الراعية لبطولة كرة القدم الأوروبية 1.6% في البورصة.

وتحديدا من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، بخسارة بلغت 4 ملايير دولار. وقد اتخذ رونالدو مكانه في المركز الصحفي للتواصل مع الصحفيين، وكان أمامه زجاجتان من الكولا. نقل كريستيانو المشروب الغازي بعيدًا عنه، والتقط زجاجة من الماء العادي، ورفعها ولوح بها بوضوح أمام الصحفيين والكاميرات وقال: "اشربوا الماء". مضيفا بازدراء "كوكا كولا!!". والجدير ذكره أن كريستيانو رونالدو حطم يوم أمس رقم اللاعب الفرنسي ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، بتسجيله الهدف رقم 11 في البطولة القارية مع منتخب بلاده البرتغال، بعد أن سجل هدفين أمام المجر مساهما بفوز البرتغال بثلاثة أهداف نظيفة.