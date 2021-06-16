بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 839 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 177 مليونا وما يقارب من 415 ألف إصابة، تعافى منهم 161 مليونا وما يزيد عن 859 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الثلاثاء 370 ألف و383 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 9.204 حالات وفاة.

وأوقف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطته لرفع القيود لمدة أربعة أسابيع في ظل انتشار المتحور الهندي المعروف بـ "سلالة دلتا" من فيروس كورونا، الأشد عدوى، مما يهدد تقويض جهود البلاد للخلاص من التفشي عن طريق التطعيم.

وذكرت روسيا أن لقاح "سبوتنيك في" يعمل جيدا ضد سلالة دلتا التي ظهرت لأول مرة في الهند، بينما يشهد عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة ويتم نقلهم للمستشفى ارتفاعا في موسكو.

وتتزايد المخاوف في فرنسا بشأن تفشي المتحور الهندي من فيروس كورونا، وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، الثلاثاء، خلال زيارته لمركز تطعيم في باريس إن 2 إلى 4% من الاختبارات الحالية في فرنسا تتوافق مع سلالة دلتا.