أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات، انطلاق جولة تصفيات كأس العرب في 19 جوان الجاري، مؤكدة جاهزية الملاعب المستضيفة للتصفيات المؤهلة للبطولة التي تنظمها قطر نهاية العام الجاري.

وذكر الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي اللجنة المنظمة لمونديال 2022، أن ملعب "خليفة الدولي"، وملعب "جاسم بن حمد" بنادي السد الرياضي، جاهزان، مشيرا إلى أن التصفيات تشهد تنافس المنتخبات الـ 14 الأقل تصنيفا وفق ترتيب المنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.

وتشهد التصفيات 7 مباريات في الفترة من 19 إلى 25 جوان الجاري، بواقع مباراة واحدة يوميا، وتنطلق بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في ملعب خليفة الدولي يوم 19 من الشهر الجاري، ثم يشهد اليوم التالي مواجهة بين عمان والصومال في ملعب "جاسم بن حمد"، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم 21 جوان الجاري، في ملعب "خليفة الدولي".

كما يشهد ملعب "جاسم بن حمد" يوم 22 جوان الجاري، مواجهة بين منتخبي موريتانيا واليمن، فيما يلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي يوم 23 من الشهر ذاته في ملعب "خليفة الدولي"، بينما يواجه منتخب فلسطين نظيره جزر القمر على ملعب جاسم بن حمد في 24 جوان الجاري، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم 25 من نفس الشهر، بمواجهة خليجية يستضيفها ملعب خليفة الدولي بين منتخبي البحرين والكويت.

وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من مرحلة التصفيات إلى المنتخبات التسعة، التي تأهلت مباشرة لنهائيات البطولة، بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر -الدولة المستضيفة، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الإمارات، سوريا.