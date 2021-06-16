حققت أسعار النفط اليوم الأربعاء مزيداً من المكاسب، رفعتها قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام، بدعم تعافي الطلب، وانحسار التوقعات بعودة قريبة لإمدادات الخام الإيراني.

وعند الساعة 07:32 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" تسليم شهر أوت بنسبة 0.53 بالمائة أو 39 سنتاً، إلى 74.38 دولاراً للبرميل، في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

كما زادت أسعار عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، تسليم شهر جويلية، بمقدار 51 سنتاً أو 0.51 بالمائة، إلى 72.49 دولاراً للبرميل. وكانت أسعار النفط قد تجاوزت مساء أمس الثلاثاء عند تسوية التعاملات، مستوى 74 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أفريل 2019. بحيث أنهى مزيج "برنت" بحر الشمال تعاملاته لشهر أوت في بورصة لندن في حوالي 18:15 بتوقيت غرينيتش نقطة 74.04 دولار مقابل البرميل في ارتفاع بنسبة حوالي 1.6بالمائة. كما ارتفع سعر النفط الأمريكي للعقود الآجلة لشهر جويلية إلى مستوى 72.09 دولار للبرميل بزيادة 1.74بالمائة. وتشهد أسعار النفط ارتفاعا مستمرا منذ ثلاثة أسابيع على خلفية توقعات متحسنة للطلب بعد أن أسهمت النجاحات في مجال التطعيم ضد فيروس كورونا في رفع بعض القيود على السفر وفي ظل عرض محدود في الأسواق.