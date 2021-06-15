كشفت مديرية التجارة لولاية سطيف عن استجابتها لتوصيات وزير التجارة كمال رزيق، القاضية بدعوة المتعاملين الاقتصاديين لتقديم مساعدات عينية لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحسب نفس المصدر، فإنّ العملية جاءت "بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الهضاب سطيف ومؤسسة الهلال الأحمر الجزائري سطيف، ومديرية الأشغال العمومية للولاية".

وعليه، أكدت المديرية أنّ "مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين المستوردين والمنتجين استجابت لنداء التضامن، وتبرعت بـ50 طنا من مادة الفرينة، و 3.69 طن من الطماطم، و100 وحدة من المولدات الكهربائية.