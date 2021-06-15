عقد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، ووالي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة، الثلاثاء اجتماع عمل خصص لمتابعة تنفيذ البرنامج الاستعجالي لتأمين الجزائر العاصمة بالمياه الصالحة للشرب.

وتناول جدول أعمال هذا الاجتماع عددا من الإجراءات لضمان تزويد العاصميين بالماء الشروب.

من ذلك تسريع وتيرة أشغال برنامج انجاز الآبار، وكذا إعادة تأهيل وتوسيع محطات تحلية مياه البحر الموجودة بعين البنيان، بالم بيتش، بوسماعيل وزرالدة، إضافة إلى ضرورة تسريع وتيرة أشغال تجسيد البرنامج الاستعجالي الخاص بإنجاز المناقب، وعلى ضرورة إحترام آجال استلامها في الآجال المحددة والتي ستمكن من رفع إنتاج المياه لضمان تامين تزويد المواطنين بالماء الشروب.

كما تطرق الوزير والوالي إلى مشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر بالمرسى(العاصمة) والتي من شأنها توفير 120 الف متر مكعب، يوميا من الماء الشروب فور استلامها مما سيسمح بتغطية العجز المسجل في التموين وتحسين الخدمة العمومية للماء التي يولي لها القطاع أهمية بالغة.