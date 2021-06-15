واصل لاعبو أهلي البرج، مقاطعتهم للتدريبات لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على عدم وفاء إدارة الفريق بصرف أموالهم العالقة، حيث أصرّ رفقاء الحارس سي محمد سيدريك على مواصلة الإضراب إلى حين التوصّل لحلّ أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

ويأتي هذا بعد أن "سئموا الوعود المتكرّرة"، حسبهم، وقد حضر اللاعبون، عشية اليوم الثلاثاء، إلى ملعب 20 أوت قبل أن يغادروا دون التدرب في غياب مدربهم مفدي شردود الذي فضّل عدم التنقل إلى الملعب .

ويأتي هذا عشية "داربي الهضاب العليا" أمام المضيف وفاق سطيف لحساب الجولة الـ 26 المبرمجة يوم الأحد المقبل.

وفي هذا الشأن لم يتردّد مدرب حراس المرمى بدر الدين عابد في دقّ ناقوس الخطر، وأشار المتحدث لـ"الخبر"، قائلا" إن استمر الحال على ما هو عليه فإن الفريق سيدفع ثمن هذه الوضعية الغامضة".