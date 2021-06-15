نفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، الأخبار التي نقلتها مجلة فرنسية حول قيام الفريق سعيد شنڤريحة بزيارة إلى فرنسا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني "في محاولة تضليلية مفضوحة، نشر الموقع الإلكتروني لمجلة "Jeune Afrique" اليوم الثلاثاء 15 جوان 2021، مقالا تحت عنوان "السعيد شنڤريحة، في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل".

وأضاف البيان "إن وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية للجزائر، وتؤكد أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها بلادنا".

وتابع نفس "البيان بهذا الصدد تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتعلم لمن يهمهم الأمر أن السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يُخفِ أبدا تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن".