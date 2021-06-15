استهل منتخب البرتغال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس أمم أوروبا بانتصار صعب على منتخب المجر، رغم تسجيل 3 أهداف لكن جميعهم جاءوا قعد الدقيقة 80.

وسيطر منتخب البرتغال على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى النهاية، مع استماتة دفاعية مجرية وتكتل دفاعي بالفريق كاملًا أمام منطقة الجزاء.

دييجو جوتا ورونالدو أضاعا أبرز فرص البرتغال في الشوط الأول بعد الوصول ألى منطقة جزاء المجر، لكن لم تكن اللمسة الأخيرة غير موفقة.

واستمر نفس السيناريو حتى الدقيقة 84، حينما نجح منتخب البرتغال في افتتاح النتيجة عن طريق جيريرو بعد تسديدة غيرت اتجاهها.

3 دقائق فقط كانت كفيلة بحصول البرتغال على ركلة جزاء، ليترجمها كريستيانو رونالدو إلى الهدف الثاني ناهيًا آمال المجر تمامًا.

وقبل نهاية اللقاء بدقيقتين، أضاف رونالدو الهدف الثالث بعد مرور رائع من الحارس ليحقق البرتغال أول 3 نقاط في البطولة.