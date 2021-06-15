تعرضت سبع طالبات يقمن بالإقامة الجامعية 2.000 سرير للبنات بتيسمسيلت لتسمم غذائي وفقا لما أفادت به اليوم الثلاثاء مديرية الصحة والسكان.

وأوضحت ذات المديرية أن مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت استقبلت ليلة أمس الاثنين الطالبات السبع أصبن بأعراض تسمم غذائي وقد غادرن المصلحة بعد ساعات قليلة من تلقيهن العلاج الضروري.

وفور تسجيل حالات التسمم هاته، تم إجراء تحقيق وبائي على مستوى الإقامة الجامعية 2.000 سرير للبنات والذي بين بأن الأمر لا يتعلق بتسمم غذائي جماعي وإنما هي حالات منعزلة بالنظر لكون سلسلة التبريد للمواد الغذائية بذات الإقامة محترمة من قبل القائمين على مطعمها، وفق نفس المصدر.

ومن جهته أبرز المدير الولائي للخدمات ,مصطفى علان بأنه يحتمل تناول هاته الطالبات لوجبة خارج الإقامة الجامعية حيث أشارت إحداهن الى تناول وجبة بمطعم بمدينة تيسمسيلت.

وأضاف أن مطعم الإقامة الجامعية المذكورة استقبل ليلة الأحد الماضي 960 طالبة تناولن وجبة العشاء منهن سبع طالبات تعرضن مساء أمس الاثنين لآلام في البطن وإسهال وحمى حسب تشخيص مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت.

وأشار ذات المسؤول الى أن حالة التسمم هذه "معزولة" بالنظر للعدد "المعتبر" من الطالبات اللائي تناولن وجبة العشاء بالإقامة الجامعية، مبرزا بأن أعوان الرقابة بمديرية التجارة أخذوا عينة من الوجبة الشاهد (وجبة العشاء) لمطعم الإقامة لتحليلها على مستوى مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش لعاصمة الولاية.