أكد نادي تفينتي الهولندي لكرة القدم أن الدولي الجزائري، رامز زروقي، باق مع الفريق الموسم المقبل، رافضا كل العروض التي ستصله خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد أن تصدر إسمه لائحة أكثر لاعبي النادي الهولندي طلبا خلال الميركاتو الصيفي.

وكانت وسائل إعلام هولندية أكدت في الفترة الأخيرة أن نجم "محاربي الصحراء" الجديد مطلوب لدى عدة أندية فرنسية، دون تحديد أسمائها، مرجعة التهافت الكبير على خريج أكاديمية أياكس أمستردام الهولندي إلى المستويات الجيّدة التي قدمها مع المنتخب الجزائري في الفترة الأخيرة.

المدير الرياضي لنادي تفينتي الهولندي، يان ستروير، أنهى الجدل الدائر بخصوص رامز زروقي من خلال التأكيد على أن فريقه غير مستعد للتفريط في لاعبه الواعد مبكرا وبعد تجربة قصيرة مع الفريق الأول لنادي تفينتي.

وقال ستروير في تصريحات نقلها موقع "توبانتيا" الهولندي بخصوص مستقبل زروقي (23 سنة): "هذا اللاعب بدأ لتوّه اللعب مع الفريق الأول لنادي تفينتي، ولا يمكننا بيع لاعبين بهذه السرعة"، في إشارة إلى عدم وجود أي استعداد لدى إدارة النادي الهولندي للتفريط في نجمه الجزائري.

وبالفعل شارك زروقي هذا الموسم لأول مرة، بصفة منتظمة، مع نادي تفينتي في البطولة الهولندي الممتاز، حيث لعب 31 مباراة من أصل 34 ، تمكن خلالها من صناعة هدفين وترك انطباع بامتلاكه لجودة لعب عالية وهامش تطور قد يضعه مع أبرز اللاعبين في القارة العجوز خلال المستقبل القريب.

واعترف الموقع الهولندي بأهمية لعب زروقي مع المنتخب الجزائري، مشيرا إلى أن مشاركة اللاعب الشاب في مباريات زامبيا وبوتسوانا ومالي وتونس، سمح له بتصدر اهتمام أندية عدة بعد أن تابعت مردوده الجيّد مع المنتخب الجزائري رفقة أبرز نجومه، وعلى رأسهم رياض محرز.