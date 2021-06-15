كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف المنتخب الوطني المحلي.

وجاء في منشور لذات الهيئة على صفحتها في الفايسبوك "كشفت التحاليل التي أجرتها العناصر الوطنية عن تواجد حالتي كوفيد19، ويتعلق الأمر بحارس المرمى توفيق موساوي والمدافع حمزة موالي، حيث تم تسريحهما من طرف الطاقم الفني ليبدآ العلاج، متمنيين لهما الشفاء العاجل".

للتذكير، سيسافر وفد المنتخب، غدا الأربعاء، إلى مدينة وهران لإجراء مقابلة ودية ضد المنتخب الليبيري سهرة هذا الخميس على الملعب الأولمبي الجديد.