حددت المحكمة الرياضية الجزائرية تاريخ 28 جوان المقبل لدراسة الطعن الذي تقدمت به إدارة وفاق سطيف في قضية لقاء سريع غليزان، حسب ما كشفت الصفحة الرسمية للنادي السطايفي على "الفايسبوك".

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت شهر ماي الفارط عقوبات صارمة، بعد اجتماع مكتبها ودراسة ملف مباراة سريع غليزان والضيف وفاق سطيف وانتهت بالتعادل هدفين في كل شبكة.

وقرّرت لجنة الانضباط خسارة وفاق سطيف بـ (0-2)، دون أن يستفيد سريع غليزان من نقاط الفوز. وجاءت هذه العقوبات على خلفية تقديم إدارة نادي وفاق سطيف بيانات طبّية للاعبيها خاصة بِالكشف عن فيروس "كورونا" وقد تجاوزها الزمن،

فيما يخص الملف الثاني بخصوص تقديم إدارة نادي وفاق سطيف لاحترازات حول إشراك المنافس للاعبَين مُعاقبَين، قررت لجنة الانضباط خسارة سريع غليزان بـ (0-3) مع خصم 3 نقاط من رصيد السريع، وعدم استفادة الوفاق من نقاط الفوز.