توفي بن براهيم براهيم المدعو لعياشي بن أحمد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن عمر ناهز 96 سنة اثر مرض عضال، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائر من أقاربه.

وسيوارى جثمان الفقيد أمسية اليوم الثلاثاء بالمقبرة العائلية بدلس, في ولاية بومرداس.

وينحدر الفقيد، الذي التحق بصفوف جيش التحرير الوطني بالمغرب، من عائلة وطنية حيث سقط والده في ميدان الشرف وكان عضوا إلى جانب أخيه علال في حزب الشعب الجزائري.

والتحق المجاهد أولا رفقة أخيه العربي بمعسكر خميسات قبل أن يكلف ببعض المهام تحت إشراف وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالق) في المغرب، من بينها نقل الأشخاص المعتبرين على أنهم "خطرين" ومحل بحث من طرف العدو وكذا الأسلحة القادمة لا سيما من مدريد الى الداخل.

وقد فقد الراحل براهيم أخوين خلال مجازر 8 ماي 1945 قبل أن يفقد أيضا أخاه الثالث، عصمت، الذي سقط في ميدان الشرف في المنطقة 3 من الولاية الرابعة (الورسنيس).

وتم سرد مشوراه المكافح بجيش التحرير الوطني في مذكراته التي كتبتها الصحفية ليلي بوكلي والمعنونة " الايمان وعزيمتي أنقذاني"، المنشورة في دار النشر رافار في سنة 2019.