تأهلت المصارعة الجزائرية، لمياء معطوب الى الألعاب الاولمبية بطوكيو- 2020، بعد اختيارها ضمن أفضل ثلاثة مصارعين أفارقة في جميع الأوزان والاختصاصات، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية للاختصاص.

وأوردت الهيئة الفدرالية في صفحتها الرسمية على الفايسبوك: "مصارعتنا لمياء معطوب (+ 61 كلغ) تأهلت رسميا الى الألعاب الاولمبية المرتقبة بطوكيو، بعد اختيارها ضمن أفضل ثلاثة مصارعين أفارقة في جميع الأوزان والاختصاصات. ألف مبروك للجزائر، على هذا التأهل التاريخي وضمان مشاركة الكاراتي الجزائري لأول مرة في الأولمبياد."

وخلال الدورة التأهيلية لأولمبياد طوكيو التي جرت من يوم الجمعة الى الأحد الماضيين بباريس ((فرنسا)، تأهلت معطوب ( 29 سنة) إلى الدور الـ16، قبل ان تقصى على يد، الفنلندية كينان تيتا (1-2).

وشاركت الجزائر في دورة باريس المفتوحة (11 إلى 13 جوان)، بثمانية مصارعين، من أجل اقتطاع تأشيرة المرور إلى اولمبياد طوكيو- 2020 لكن فشلت كل العناصر بعد خروجها المبكر من المنافسة .

والكاراتي دو, فن قتالي ياباني، يصبح رياضة أولمبية للمرة الأولى في تاريخه خلال أولمبياد طوكيو المؤجلة من 2020 إلى 2021 بسبب وباء فيروس كورونا.