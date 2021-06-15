سجلت الجزائر 373 إصابة بفيروس كورونا في آحر 24 ساعة، وفق حصيلة التي كشفت عنها وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد الحالات مقارنة مع الحصيلة الماضية المسجلة في اليوم السابق ( 354 حالة مؤكدة).

وأضاف نفس المصدر أنه تم إحصاء 9 وفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 و261 حالة تماثلت للشفاء خلال نفس الفترة، فيما يتواجد 31 مريضا حاليا في العناية المركزة.

وأوضح ذات المصدر أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 134.115 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 93.355 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 3.588 حالة.

وأضاف البيان أن 19 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 21 ولاية من حالة إلى تسع حالات إصابة، و8 ولايات أخرى أزيد من عشر حالات.