* التلفزيون العمومي يبث الآن الفيلم الوثائقي المشهور "الجزائر من عل!!!

* تذكير: أبو الفضل بعجي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، قال في تصريحات إعلامية، أن حزبه "اكتسح" التشريعيات.

* 35 دقيقة بعد الموعد المعلن والندوة الصحفية لم تنطلق بعد.

* تذكير: جدل كبير وقع بعد استعمال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات لمصطلح "معدل" بدلا من نسبة المشاركة، لما قال نهاية سهرة يوم الاقتراع أن النسبة أو المعدل بلغت 30 بالمائة.

* منذ نصف ساعة يقوم التلفزيون العمومي ببث أغاني وطنية وملحمية في انتظار بداية الندوة الصحفية لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

* مؤشر: في انتظار إعلان النتائج الرسمية، أفادت تسريبات فوز حزب جبهة التحرير الوطني في عدد هام من الولايات، عكس ما أشار إليه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، هذا الأخير، ساعات بعد غلق مكاتب الاقتراع أشار إلى فوز حزبه في معظم الولايات وحتى لدى الجالية، مطالبا رئيس الجمهورية "حماية الإرادة الشعبية".

* تذكير: السلطة الوطنية للانتخابت، أصدرت أمس بيانا شديد اللهجة، ردا على رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي أعلن فوز حزبه في أغلب الولايات. السطة اعتبرت أن هذه التصريحات تريد زرع الفوضى.

*يعلن بداية من الساعة الثالثة زوالا، محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقبلة للانتخابات، نتائج الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان.

للإشارة، فإن التسريبات تشير إلى تصدر حزب جبهة التحرير الوطني قائمة الفائزين دون الحصول على الأغلبية المطلقة.