* نهاية الندوة الصحفية الخاصة بإعلان نتائج الانتخابات التشريعية 2021.

* بعض الارقام الخاصة باقتراع 12 جوان:

-الهيئة الناخبة: 171 425 24 ناخب

-الناخبون داخل الوطن: 322 522 23 ناخب

-الناخبون خارج الوطن: 865 900 ناخب

- عدد المصوتين: 324 625 5 ناخب

-المصوتون داخل الوطن: 082 583 5 ناخب

-المصوتون خارج الوطن: 242 42 ناخب

-عدد الاصوات المعبر عنها: 365 602 4 صوت

-عدد الاوراق الملغاة: 220 016 1 ورقة انتخاب

-عدد المراقبين: 100 113 مراقب ممثلين للقوائم المرشحة.

* محمد شرفي: عدد النساء اللواتي نجحن في بلوغ مبنى زيغود يوسف هو 34 أي حوالي 8 في المائة، أما عدد النواب أصحاب المستوى الجامعي فقد بلغ 305 بنسبة 75 في المائة.

*محمد شرفي: تسجيل 156 تجاوزا خلال يوم الاقتراع منها تكسير صناديق الاقتراع وتصويرها وتسريب القسيمات وتوزيعها في الشارع، وتم إحالة 41 متهما على النيابة العامة.

* محمد شرفي: حزب الجزائر الجديدة: 01

* محمد شرفي: حزب الكرامة: 01

* محمد شرفي: حزب جيل جديد: 01

* محمد شرفي: حزب العدالة والتنمية 02

* محمد شرفي: حزب الحرية والعدالة: 02

* محمد شرفي: حزب الفجر الجديد: 02

* محمد شرفي: حزب صوت الشعب: 03

* محمد شرفي: الحكم الراشد 03

* محمد شرفي: حركة البناء الوطني: 40

* محمد شرفي: جبهة المستقبل: 48

* محمد شرفي: حزب التجمع الوطني الديمقراطي: 57

* محمد شرفي: حركة مجتمع السلم : 64

* محمد شرفي: القوائم المستقلة: 78

* محمد شرفي: حزب جبهة التحرير الوطني : 105

* محمد شرفي: في مستغانم والجلفة، قائمة واحدة حصدت كل المقاعد.

* محمد شرفي: بعض الدوائر الكبرى لم تمكن الافصاح عن قطب متقدم مثل قسنطينية لم تتمكن بها أي قائمة من تعدي 5 بالمائة.

* محمد شرفي يقول أن الندوة الصحفية كانت مبرمجة على الساعة الثالثة، "لكن لم يكن ممكن ذلك ما لم نتلق آخر محضر، وهو ما لا يتم بخصوص محضر ولاية وهران."

* بعد تأخر دام 3 ساعات، بداية الندوة الصحفية لمحمد شرفي.

* التلفزيون العمومي يبث الآن الفيلم الوثائقي المشهور "الجزائر من عل!!!

* تذكير: أبو الفضل بعجي، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، قال في تصريحات إعلامية، أن حزبه "اكتسح" التشريعيات.

* 35 دقيقة بعد الموعد المعلن والندوة الصحفية لم تنطلق بعد.

* تذكير: جدل كبير وقع بعد استعمال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات لمصطلح "معدل" بدلا من نسبة المشاركة، لما قال نهاية سهرة يوم الاقتراع أن النسبة أو المعدل بلغت 30 بالمائة.

* منذ نصف ساعة يقوم التلفزيون العمومي ببث أغاني وطنية وملحمية في انتظار بداية الندوة الصحفية لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

* مؤشر: في انتظار إعلان النتائج الرسمية، أفادت تسريبات فوز حزب جبهة التحرير الوطني في عدد هام من الولايات، عكس ما أشار إليه رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، هذا الأخير، ساعات بعد غلق مكاتب الاقتراع أشار إلى فوز حزبه في معظم الولايات وحتى لدى الجالية، مطالبا رئيس الجمهورية "حماية الإرادة الشعبية".

* تذكير: السلطة الوطنية للانتخابت، أصدرت أمس بيانا شديد اللهجة، ردا على رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي أعلن فوز حزبه في أغلب الولايات. السطة اعتبرت أن هذه التصريحات تريد زرع الفوضى.

*يعلن بداية من الساعة الثالثة زوالا، محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقبلة للانتخابات، نتائج الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان.

للإشارة، فإن التسريبات تشير إلى تصدر حزب جبهة التحرير الوطني قائمة الفائزين دون الحصول على الأغلبية المطلقة.