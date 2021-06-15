أكدت إدارة شبيبة القبائل اليوم الثلاثاء، أن رفضها لتغيير مكان إجراء مباراة نصف نهائي كأس الكاف أمام نادي كوتون سبور المقررة في الـ 20 من الشهر الحالي، يعود في الأساس إلى أسباب لوجستية بحتة تتعلق بالإقامة، تصريح الطيران وغيرها من الأمور خاصة وأن القرار المتخذ بإجراء المواجهة في ياوندي أتخذ في اللحظات الأخيرة.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي " الكناري" أنه كان من المستحيل الاستجابة لطلب الاتحاد الإفريقي قبل ثلاثة أيام من موعد سفرية الكاميرون، مضيفا أن شبيبة القبائل لم تطلب أبدا المال ولم تشترط أي شيء، فالدافع من وراء رفض التغيير هو الأسباب السالف ذكرها.

وختم نفس المصدر بأن إدارة شبيبة القبائل لم تظهر منذ البداية تفضيله للعب في " غاروا" أو " ياوندي".

للتذكير فإن هذا اللقاء كان مبرمجا أساسا بملعب متعدد الرياضات "رومدي عجيا" بغاروا، قبل أن تقرر هيئة "الكاف" تغيير الملعب بسبب عدم توفر الملعب الأول على نظام حكم الفيديو المساعد "الفار".

وستجرى مباراة الإياب يوم الأحد 27 جوان بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.