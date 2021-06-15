دعا وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، إلى تسريع وتيرة إنجاز سكنات القطب الحضري حجر المنقوب بولاية ڨالمة.

وجاء في بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي ترأس اجتماعا تنسيقيا تمحور حول القطب الحضري حجر المنقوب بولاية ڨالمة وهذا بحضور عدد من المسؤولين والمدراء، للوقوف على مدى تقدم الأشغال ومتابعة التطور في الإنجاز وذلك بعد الاجتماع الذي خصص لحجر المنقوب بتاريخ 10 أفريل 2021.

وأوضح البيان، أن القطب الحضري حجر المنقوب بولاية ڨالمة يضم ما يقارب 5400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار "عدل" و490 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم " LPA " بالإضافة إلى كل التجهيزات الضرورية بالقطب الحضري.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا القطب يعرف تقدما معتبرا في نسبة انجاز أشغال البناء منها:

3.700 مسكن بلغت نسبة الأشغال بها 85%، 700 مسكن بلغت نسبة الأشغال بها 99%، 400 مسكن بلغت نسبة الأشغال بها 100%، 600 مسكن بلغت نسبة الأشغال بها 78%.

وألحّ الوزير، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز والبدء مباشرة في أشغال التهيئة الخارجية على مستوى جميع أحياء القطب الحضري حجر المنقوب.

كما أمر الوزير بضرورة الانتهاء من جميع أشغال البناء وكذا أشغال التهيئة الثلاثية قبل نهاية السنة الجارية 2021.

أما فيما يخص أشغال الربط بشبكات الكهرباء والغاز المنطلقة سالفا، أسدى الوزير تعليمات للمدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" قصد التنسيق مع مؤسسة الإنجاز "كهريف" بغية تسريع وتيرة الأشغال خلال هذه الصائفة.