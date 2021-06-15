أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مساء الإثنين، عن إضافة المملكة العربية السعودية إلى القائمة "ب"، وبذلك يتوجب على السعوديين القادمين إلى المغرب عمل اختبار" PCR" سلبي أقل من 48 ساعة من تاريخ الوصول ثم الحجر الصحي الفندقي مدته 10 أيام.

وقبل أسبوعين أعلنت المغرب أن السعوديين في القائمة "أ" مع قرار الفتح التدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، لكن قبل دخول القرار حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء قامت وزارة الخارجية بتحديث جديد وضع السعودية ضمن هذه القائمة، وتسبب هذا القرار حسب وكالات سفر سعودية في خسائر كبيرة بسبب إلغاء الحجوزات الفندقية وتذاكر الطيران.