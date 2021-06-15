توفي 17 شخصا وجرح خمسة آخرون في هجوم مسلح نفذه المعتدون في إقليم جوس وسط نيجيريا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ما لا يقل عن 17 شخصًا قتلوا، وأكدت أن الرعاة من قبيلة الفولاني هم المشتبه بهم في ارتكاب هذا الحادث.

ولفتت إلى أن 12 شخصا قتلوا بقرية كوشي وخمسة آخرون بقرية زولغو في توقيت متزامن بعد اقتحام الرعاة للقريتين. ونقلت عن مسؤولين محليين أن الهجوم تم دون أي استفزاز.

ويشن مسلحون، هجمات في أنحاء أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان، يستهدفون القرى، ويقومون بأعمال قتل واختطاف رهائن بهدف الحصول على فدية، وسرقة الماشية وفرض إتاوات مختلفة على القرويين.

وقبل يومين قتل 53 شخصا على الأقل جراء اعتداء تعرضت له ست قرى في ولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا على يد عصابة لسرقة الماشية.