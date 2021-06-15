غيّر فيروس كورونا من الخارطة الرياضية والاقتصادية وحتى الاجتماعية لمختلف دول العالم وأدخلها في دوامة بالكاد تستفيق منها حتى تقع في مشكل آخر، حيث كشفت فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن خسارة تراكمية من قبل الضرائب بقيمة مالية بلغت مليار جنيه إسترليني (نحو 1.4 مليار دولار) في موسم 2019/ 2020 الذي تضرر كثيرا بسبب جائحة كورونا.

وأفاد تقرير نشرته مؤسسة " ديلويت" للتدقيق والاستشارات المالية بلندن بإنه من غير المستغرب، أن يكون الانخفاض في الدخل لموسم 2019-2020 قد حصل بسبب الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي العالمي الناجم عن كوفيد 19.

وعانت الأندية الإنجليزية التي حُرمت من مشجعيها، وبالتالي من دخلها الرئيسي (تذاكر، بيع القمصان، ...) وأجبرت على تقليص مبالغ حقوق النقل التلفزيوني، عانت من خسارة تراكمية تقارب مليار جنيه إسترليني، وهي أكبر خسارة في التاريخ للأندية العشرين في البريمرليغ والتي انخفض دخلها الإجمالي قبل الضرائب بنحو 13%، وفقا لديلويت.

ونقل موقع " روسيا اليوم" تصريحات " جونز" أحد المسؤولين بمؤسسة " ديلويت" الذي أكد أن غياب المشجعين وتأجيل المباريات والخصومات الممنوحة للناقلين هي عوامل كان لها تأثير كبير على تقليص الإيرادات التي تمكنت الأندية من تحقيقها.

وحتى بعد الخسائر القياسية، لا تزال الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز تحقق ربحا تراكميا قدره 4.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 6.3 مليار دولار) خلال موسم 2019 -2020 .