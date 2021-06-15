استلمت المؤسسة الجزائرية للنقل البحري، اليوم الثلاثاء، السفينة الجزائرية الجديدة لنقل المسافرين "باجي مختار 3".

وأوضحت الجزائرية للنقل البحري أن السفينة الجديدة المختصة في نقل المسافرين جاءت لتعزيز قدرات الجزائر في مجال نقل المسافرين عبر البحر.

وللإشارة، تم الشروع في يناء السفينة سنة 2018 بورشات “COMEC” بمقاطعة “Guangzhou” بالصين الشعبية، حيث تستوعب 1800 مسافر و600 سيارة.

وحسب شركة النقل البحري، فإن من بين مواصفات السفينة الجديدة، المسماة باجي مختار 3، إمكانية تنظيم رحلات بحرية طويلة خلال موسم انخفاض الطلب.