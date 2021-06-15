في أول حوار مطوّل له، تحدث مدرب المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم مجيد بوﭬرة عن أول معسكر إعدادي له منذ الإعلان عن توليه الإشراف على " الخضر".

وقال " بوﭬـي" يوم الإثنين لموقع الاتحاد الجزائري للعبة على الفاسبوك:" أنا سعيد جدا بانطلاق أو معسكر تدريبي لي، كنت أنتظره بفارغ الصبر، حقيقة كان الأمر معقدا خاصة بعد فترة الكوفيد، وانطلاق منافسات الرابطة المحترفة الأولى شهر نوفمبر والتي عرفت إجراء جولة كل ثلاثة أيام".

وأضاف: " تركنا اللاعبين رفقة أنديتهم وفضلنا عدم التشويش عليهم ويواصلون تحضيراتهم في هدوء، خاصة وأن نهاية الموسم الكروي يمكن أن تصل إلى غاية شهر أوت".

8 أشهر لمتابعة اللاعبين

مجيد بقرة قال إنه كان يريد إعطاء الفرصة للاعبي شبيبة القبائل لكنهم مقبلون على خوض نصف نهائي كأس الكاف كما تمنى كل التوفيق لـ "الكناري" في مهمتهم، مشيرا إلى أنه أراد منح الفرصة كذلك للاعب مولودية الجزائر فؤاد حداد حيث تقدم بطلب للنادي من أجل السماح له بالالتحاق بالتحضيرات بالمركز التقني لسيدي موسى، وهو ما وافق عليه الفريق بالرغم من الوضعية الصعبة التي يمر صبها مؤخرا.

جمعنا بين الخبرة والشباب

وعن الأسماء التي تم استدعاؤها للحضور إلى المركز التقني بسيدي موسى أكد مجيد أنه قرر المزج بين العناصر التي تتمتع بالخبرة وبعض الشبان حيث قال: " تفكيرنا في (شان) 2023 وبطولة كأس العرب 2021، لهذا قررنا الاعتماد على اللاعبين الذين قدموا مستوى مميزا هذا الموسم مع أنديتهم مثل أمير سعيود، يسعدني لما أرى لاعب في سن الـ 18 وهو أساسي مع ناديه، نسعى لتكوين جيل جاهز لـ " الشان"، صراحة المنتخب " أ" هو خزان للمنتخب الأول.

مشروعنا مرتبط بين المنتخبين

المتحدث ذاته أكد أن مشروع المنتخب المحلي يمتد على المدى المتوسط والبعيد وهذا وفقا ما يحتاجه المنتخب الوطني الأول، على اللاعبين أن يعلموا جيدا أن المنتخب المحلي هو المستوى العالي هم كذلك أحسوا بأن المشروع مرتبط بين الفريقين، عليهم أن يكونوا واعين ويقدموا ما هو مطلوب منهم في العمل الذي يتوجب التركيزعليه.

هؤلاء هم المحظوظون

اللاعب الدولي السابق قال بأن الناخب الوطني جمال بلماضي حضر التدريبات، ناهيك عن تواجد أعضاء الطاقم الفني للمنتخب الأول معنا، هذا أمر مشجع ومحفز وما على اللاعبين سوى التأكيد وأنا أنتظر بشغف ردة فعلهم أمام ليبيريا.

مواجهة ليبيريا اختبار مناسب للعناصر الوطنية المدرب مجيد بوقرة قال بأن اللقاء الودي الذي سيجمع العناصر الوطنية المحلية بمنتخب ليبيريا في الـ 17 من جوان الجاري هو امتحان مناسب لهم بعدما تعذر على المنتخب البورندي القدوم إلى الجزائر بسبب عدة مشاكل، خاصة وأن ليبيريا واجه المنتخب المصري في تصفيات الكان، ومصر هي المنافس للجزائر في بطولة كأس العرب المقرر تنظيمها بقطر.

كما عرج مجيد بوقرة على افتتاح ملعب وهران والذي سيكون بمناسبة إجراء اللقاء الودي حيث علق: " شرف لنا لافتتاح ملعب وهران، الصور التي وصلتني رائعة وأرضيته استثنائية، اتمنى النجاح للجزائر خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما نأمل أن تحتضن الجزائر مناسبات رياضية وكروية كبرى مستقبلا.

وختم كلامه: " لو خسرنا المواجهة ستكون خيبة بالنسبة لي نظرا للظروف المميزة التي سبقت اللقاء، أما عن التنظيم فلا يوجد شك لدينا بأنه سيكون في مستوى التطلعات".