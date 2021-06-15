التهمت النيران مساء أمس 50 هكتارا من القمح الصلب بسهل قري ببلدية سيدي امحمد بن علي في غليزان، حيث تدخلت فرقة النجدة للحماية المدنية رفقة الفلاحين وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب، ومنع انتشار الحريق رغم الحرارة التي عرفتها المنطقة والرياح وإنقاذ 320 هكتار من القمح الصلب.

وحسب مصادر "الخبر" فإن سبب الحريق يعود إلى شظايا النار المنبعثة من آلات الحصاد. وبالموازاة مع ذلك تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية غليزان مدعمة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة لأجل إخماد حريق أتى على مواد أولية بلاستيكية بمصنع إعادة تدوير مادة البلاستيك بمنطقة النشاطات بلعسل رقم 02 والذي أسفر عن احتراق حوالي 1400 متر مربع من مواد أولية لصناعة البلاستيك ونفايات بلاستيكية على مستوى فناء المصنع الذي تبلغ مساحته حوالي هكتار واحد. وبالرغم من الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة والرياح التي ساعدت على انتشار الحريق بسرعة إلا أن النجدة تمكنت من إخماده وحماية باقي المصنع ومواد أولية أخرى قابلة للاستعمال، كما منعت الحريق من الامتداد إلى مؤسسات مجاورة. وفي هذا الشأن سخرت وحدة الحماية ست شاحنات إطفاء و 30 عونا.