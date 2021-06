Le ministère de l’industrie à invité, ce mardi, les opérateurs et concessionnaires de véhicules à déposer leurs dossiers auprès du secrétariat technique de la commission chargée du traitement et de l’étude des dossiers.

Le ministère précise dans un communiqué avoir réserver la journée du mardi pour le dépôt des dossiers et celle dimanche pour la réception des concernés.

De nouvelles mesures ont été apportées à la réglementation encadrant l’activité de concessionnaire, pour faciliter les formalités administratives pour l’obtention de l’agrément.

Parmi les plus importantes modifications, le retrait du permis temporaire qui était une condition pour l’obtention de l’agrément définitif, l’allégement et le raccourcissement du délai de traitement du dossier et le choix des véhicules qui seront importés et qui concernera les véhicules équipés de moteurs 1600cm3 ou moins, et l’obligation pour les concessionnaires de satisfaire les demandes concernant les véhicules électriques qui devront représenter 15% des véhicules mis sur le marché.