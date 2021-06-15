توفي 31 شخصا وجرح 1448 آخرون في 1206 حادث مروري سجلت بمختلف مناطق الوطن في الفترة من 06 إلى 12 جوان المنصرم، حسب حصيلة أسبوعية أوردتها، اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت ذات المصدر أن" أثقل" حصيلة سجلت بولاية الجلفة بوفاة 04 أشخاص وجرح 29 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثـر 21 حادث مروري.

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 2198 تدخل سمحت بإخماد 1753 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة.

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت نفس المصالح عبر كافة التراب الوطني بـ 294 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين، لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ 384 عملية تعقيم عامة عبر التراب الوطني مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، وخصصت لهاتين العمليتين 1463 عون حماية مدنية، بالإضافة إلى 222 سيارة إسعاف 190 شاحنة مضخة.

وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية المدنية بـ 9499 تدخل في نفس الفترة لتغطية 8248 عملية إسعاف وإنقاذ أشخاص في خطر.